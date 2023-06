15:02

Continúan aumentando os casos de gastroenterite en Betanzos e polo de agora, descoñécese a orixe . O concello xa puso en marcha un dispositivo de cisternas pra abastecer a poboación con auga potable.

-O BNG de Santiago arranca hoxe co PSOE as negociacións de cara á formación do futuro goberno local.

-Na Coruña, esta tarde, reunirase a executiva local do PSdeG pra analizar os resultados das municipais e prepararse de cara as eleccións xerais.



- As enfermeiras do hospital da Coruña rexeitan a proposta do Sergas sobre o plus anual que propuxo a condición de realizar 105 horas de xornada complementaria dende xullo a xaneiro