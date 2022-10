14:57

O fiscal xeral do Estado defende un novo modelo procesal no que a instrucción estea a cargo do ministerio público. Entrevistado este domingo nesta emisora, Alvaro García Ortíz lembrou a súa tarefa no xuizo do Prestige e cré que España aínda poderá cobrar os mil millóns que ten pendentes a aseguradora. Este luns seguirá por cuarto día a busca do piragüista desaparecido no Lerez... E, as estradas deixannos dúas víctimas mortais no que levamos de ponte.

Deportes. Malos resultados para Celta e Lugo que están pegados ós postos de descenso.

O tempo.

Hoxeagárdase o paso dunha nova fronte. Será un día de ceos moi nubrados pola mañá con chuvias, que irán remitindo co avance da tarde.