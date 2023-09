14:57

O baixo nivel de precipitacións dos últimos meses obriga ós concellos máis afectados a estudar alternativas pra garanti-lo suministro. Así o está a facer xa o concello da Coruña, que se abastece do encoro en peor situación da conca Galicia Costa, o de Cecebre.

Na confederacion Miño-Sil, en cambio, de momento, só vixilancia.

É un dos argumentos informativos deste último día de agosto, no que tamén falamos do aborto e do recurso que presentará Comisións Obreiras ante a Valedora do Pobo pola decisión da Xunta de derivar máis casos a clínicas privadas.