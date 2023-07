14:55

Unha semana despois das eleccións xerais son mínimos os movementos políticos e en Galicia o que gañan protagonismo son as eleccións autonómicas, aínda que oficialmente aínda dase falta un ano para a súa celebración. E é que o presidente Rueda, e así o refrendou en Radio Nacional a secretaria xeral do PP, Paula Prado, deu a entender que esgotará o mandato. Iso no evita que outras organizacións se preparen... o PSdeG coas primarias.

Último día de xullo que moitos xa uniron coas vacacións de agosto. Así esta fin de semana foi de moitos movementos nas estradas, que nos deixan tres mortes.... O último un motorista en Tui.

o tempo. Continuamos baixo a influencia do anticiclón dos Azores, con ventos do oeste.