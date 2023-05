14:54

Manuel Baltar ten hoxe cita no xulgado do penal de Zamora. Se a folga de funcionarios non o impide celebrarase o xuizo por un presunto delicto contra a seguridade vial: lembremos o presidente da Deputación foi interceptado pola Garda civil cando circulaba a 215 quilómetros por hora na A-52.

Un Baltar que volve a depender de Jácome para seguir na Deputación. O socialista Rodríguez Villarino cré que é o momento de buscar unha maioría alternativa.



O tempo. Mantense a inestabilidade e o risco de treboadas.