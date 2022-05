14:57

Unha veciña de Carballo loita no hospital por recuperarse dunha brutal agresión. O presunto autor, o marido, está preso pendente de pasar a disposición xudicial. A acción violenta comezou no domicilio familiar a continuou na rúa onde a muller buscou axuda. Alí inconsciente atopárona os veciños.

Para hoxe hai previstas concentracións de condena ademais de en Carballo noutros municipios da provincia.

O tempo. volven as chuvias que empezarán polo oeste e se van ir estendendo. Pola tarde, no interior, poden ir acompañadas de aparato eléctrico.