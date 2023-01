14:50

Os traballadores de Alcoa votan desde hoxe para decidir se acepta retrasar un retraso na reapertura da fábrica de aluminio. Os sindictos están divididos.

Sanidade, o SERGS citou a representantes do sindicato médico Omega, que estes días debate en asembleas a posible convocatoria dunha folga, a unha reunión pra abordar as súas demandas.

E, este luns déixanos dúas persos mortas en Ourense: un veciño do BArco faleceu nun incendio na súa casa e un conductor morreu tras un accidente co camión-formigoneira que conducía en Manzaneda.

Un aviso de tráfico, entre a unha e a unha e media da tarde vaise producir un corte breve na autoestrada AG-55, entre entre os quilómetros 4,500 e 5,500 para efectuar voaduras nas obrs de construcción do ferrocarril ó porto exterior da Coruña