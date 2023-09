14:47

Os concellos dan a voz de alarma. Aseguran que están afogados economicamente e piden máis apoio da Xunta, sobre todo para garantir a viabilidade do servizo de axuda no fogar e as escolas infantís. O goberno galego non pensa, polo momento, nun incremento das subvencións.

Polo demais, primeira moción de censura neste mandato nun concello galego. Foi no Irixo, na provincia de Ourense, e acabou con máis de tres décadas de goberno do Partido Popular.