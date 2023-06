14:56

As exportacións continúan as ser determinantes para a evolución positiva da economía galega que volve a niveis de crecemento anteriores á pandemia. Hai un segundo factor tamén importante, o consumo, aínda que centrdo no turismo e hostelaría, porque se reduce o gasto en alimentación. A sombra agora é o aumento dos xuros.

Último día de mes e de traballo para moitos que, precisamente hoxe, se van de vacacións. Non os políticos porque nunha semana empeza a campaña electoral, a oficial, para as eleccións xerais do día 23 de xullo.

Pois na despedida de xuño recuperamos a influencia anticiclónica e soben de novo as temperaturas.