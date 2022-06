15:01

Sanidade asina cos sindicatos o acordo para atender con voluntarios ata 300 cartillas de pacientes que non teñen médico por falta de persoal. Terán que facer catro horas extra cada día. A Xunta intenta adiantarse ós problemas que o propio Alfonso rueda pronosticou para o verán en atención primaria. POrque en medicina interna seguen as queixas... no caso do hospital clínico de Santigo...acabaron coa dimisión do xefe de servizo.

A tres días de que se cumpra un ano do asasinato de Samuel Luiz coñecemos que Estdos Unidos permite acceder ás mensaxes que intercambiaron os supostos autores do crime.

E hoxe tamén novo episodio xudicial no caso Meirás. Agora hai que dirimir a quen pertencen os bens que alberg o pazo