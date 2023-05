14:53

Alfonso Rueda frea os rumores: o adianto das eleccións xerais non afecta ás autonómicas previstas para dentro dun ano. Pero a tóda-las formcións politicas lles parece ben, aínda que por motivos distintos, a decisión adoptada por Pedro Sánchez.

O presidente do PP galego estará hoxe en Madrid para participar na xunta directiva nacionala do partido.



O tempo. Mantense a inestabilidade e o risco de chuvascos treboentos, máis probables pola tarde en zonas do interior.

Onte unha forte tromba de auga causou inundacións en Ourense, incluído o centro comercial Ponte Vella.