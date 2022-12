14:41

Ineficaz e desleal. Son os calificativos que o presidente do colexio de médicos de Pontevedra lle dedicou ó conselleiro García Comesaña. Desde Sanidade insisten en que impera o bó clima de diálogo cos distintos interlocutores.

Sobre o autobús accidentado en Cerdedo. Os especialistas da Garda civil analizaron o lugar do sinistro e o propio autobús... o seguinte será tomarlle declaración ós dous superviventes..un deles o conductor.

E recolleremos as críticas en Galicia á nova suba de prezos da AP-9

O tempo.

Van continuar os chuvascos, pero pola tarde intensificaranse as chuvias no oeste e suroeste da Coruña e interior de Pontevedra.