14:57

En Lugo, a policía segue buscando probas que conduzan á detención do culpable ou culpaables da morte de Cristina Cabo. A muler foi atopada morta o domingo na súa casa con feridas de arma branca. De momento non hai detencións.

No xuizo do Alvia hoxe declara Antonio Lanchares, responsable de seguridade na circulación de Renfe que estivo varios anos imputado, aínda que agora, ademáis do maquinista, só está o que ocupaba o mesmo posto pero no Adif