14:59

Unha negativa rotunda, a transferencia das competencias de xestión do litoral, pero, en xeral, o presidente da Xunta mostrouse satisfeito cos resultados da conversa con Pedro Sánchez na Moncloa. Así é optimista respecto ó apoio ós principais proxectos galegos que aspiran ós fondos Next Generatión e obtivo o compromiso de axudar ós afectados polos incendios. Outras demandas galegas quedan en estudo.

Sobre os incendios, boas noticias extinguidos os dous máis grandes rexistrados en Galicia desde que hai rexistros: o do Courel é o de Valdeorras. O último o de Castrelo do Miño está estabilizado