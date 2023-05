14:54

As eleccións muncipais deixa tres cambios e algunhas incognitas: haberá cambio na cor política nas alcaldías de Ferrol, que recupera o PP, e Santiago, que será para o BNG. Ademais a Deputación de Pontevedra volve a mans do Partido Popular. A incógnita, Ourense... Unha das sopresas da noite foi a victoria de Democracia Ourensana.... as noticias que sairon durante a campaña sobre a xestión do alcalde Pérez Jácome non só non lle provocaron ningún desgaste senón que sobe e convértese na formcion máis votada....Baltar para manter a Deputación terá que falar outra vez con Jácome.

Hoxe é día de análise... non para o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que xa anunciou que abandona a política.

Ciudadanos desaparece e Vox consegue o seu único edil en Avión

Deportes. o Celta complícouse a vida. Xogarase o descenso na última xornada en Balaídos contra o Barcelona.