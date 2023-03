14:59

Os últimos movementos políticos aclaran os plans do PSdeG. O nomeamento de Gómez Besteiro como delegado do goberno semella se-lo paso previo á súa presentación como candidato á presidencia da Xunta nas eleccións autonómicas do vindeiro ano.

O secretario xeral do partido, González Formoso, cualificou a volta de Besteiro á actividade política como algo moi especial para os socialists galegos.

Os colexio de médicos van impugnar o sistema de xestión de cosultas do SERGAS. Consideran que deixa-lo en mans do persoal administrativo supón un risco paraa os pacientes e tamén para o persoal non sanitario.

O tempo. Vaise ir retirando o anticiclón e a última hora da tarde volven a chuvias. Pero de momento temos poucas nubes e temperaturas altas.