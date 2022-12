14:52

Recuperado o bus accidentado no Lérez, agora empeza o traballo dos investigadores. Pero hoxe do que máis se fala e das medidas que entrarán en vigor o primeiro día do ano, suba dun 4 por cento das peaxes ou eliminación do ive pra productos como o leite; e das que non cambia... como o ive da carne ou do peixe. Desde o domingo tamén acaba a bonificción xeral 20 céntimos para o combustible.

Imos cambiar de ano pero seguimos cos mesmos problemas na sanidade. Este martes coñecíase a renuncia do xefe de neumoloxía do hospital de Ourense.

O tempo: Hoxe entra unha fronte moi activa polo noroeste que deixará chuvias, sobre todo, á tarde.