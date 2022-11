14:54

Asasinada unha muller en Lugo. Ocorriu a última hora deste domingo e trascendu o arresto dun veciño da víctima.

Deseguido desde Lugo ampliamos cos poucos datos que se coñecen ata agora. Nun luns con folga en Correos e no que escoitaremos as queixas pola escasez de persoal no Imelga

Das estradas. Atropelo mortal en Sarria. A víctima é un home de 78 años. E un aviso, hoxe e mañá hai previsto un corte no último trmo do corredor do Morrazo.

Deportes. O Lugo empata na estrea Fran Justo como novo adestrador. En baloncesto, o Obradoiro gañou en Murcia