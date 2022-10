14:54

O xuizo do Alvia retomarase o día 8 de novembro. Este xoves escoitamos a declaración máis longa ata o de agora...a do xefe de maquinistas de Ourense que reiterou que avisou antes do accidente da perigosidade da curva da Grandeira e propuxo mellorar a sinlización.

Nos próximos minutos escoitaremos ós familiares dos mariñeiros falecidos no naufraxio do Pitanxo: daban por feito que estaba decidido baixar o pecio para buscr explicacións ó fundimento e agora o Delegado do Goberno dixo que depende do que diga a comisión que investiga os accidente marítimos