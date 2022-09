15:01

Galicia entra no debate impositivo... A Xunta rebaixará o imposto do patrimonio e compensará no IRPF a suba dos prezos para os que gañen menos de 35 mil euros. Unha medida que terá efectos desde o pasado mes de xaneiro.

A oposición acusa ó presidente Alfonso Rueda de actuar o dictado de Madrid.

A pesca prepárase para a entrda en vigor do vento nun cento de áreas pesqueiras do atlántico: estes días analiza o impacto da medida e os posibles destinos para os barcos... Xa da por feito que a entrada en vigor da orde, o día 9, é inevitable.

En lugo a xuiza deixa en liberdade con cargos ó conductor que triplicaba a taxa de alcol e que está acusado de provocar un accidente mortal