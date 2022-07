14:56

Sanidade, Fondos europeos e infraestructuras. O presidente da Xunta vaille formular unha serie de demandas relacionadas con estes asuntos hoxe a Pedro Sánchez. Alfonso Rueda sinala que son reclamacións que comparte a oposición en Galicia.

Os incendios non dan descanso.... aínda que non quedaron extinguidos os grandes lumes que se declararon hai quince días e xa temos outro en Castrelo de Miño e Cartelle que leva queimadas un cento de hectáreas.

E, agora sí, o PP xa non se nega a negociar unha moción de censura en Ourense.

Achegouse unha fronte pouco activa durante a madrugada, pero se cae algunha chuvia será moi pouco significativa.