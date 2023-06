14:52

Nova xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra sen que, de momento, haxa prevista ningunha reunión entre patronal e sindicatos. E máis, o que hai son críticas mutuas pola fala de avances.

No Parlamento, continúa o pleno, coa sesión de control. Na primeira xornada quedou aprboada, só cos votos do PP, a lei do xogo que aumenta a distacia entre os locais de apostas e os colexios.

E, Viveiro comeza a recibir os asistentes ó Resurretion Fest que xa se situou entre os principais festivais de rock.

O tempo. O longo da xornada irase debilitando a influencia anticiclónica. As temperaturas aínda se van manter en valores semellantes ós de onte.