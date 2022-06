14:55

Cadrando coa conmemoración da aprobación do primeiro Estatuto de Galicia, o do 36, que non chegou a entrar en vigor pola guerra civil.... socialistas e BNG demandaron a reforma do actual Estatuto, que xa ten 40 anos... o PP sinala que ten que facerse por consenso.

Ence presenta un proxecto pra fabricar papel con fibras recicladas nas Pontes, pero aclara que non é a alternativa a Celulosas senón complemetario.

E hoxde farase oficial a desconvocatoria da folga no sector do metal na provincia da Coruña tra-lo preacordo sobre o convenio.

Temos que lles dar conta de dúas mortes: a do conductor dun coche que faleceu a estrada de Betanzos ó Mesón do Vento. A víctima é un veciño de Abegondo de 83 nos. Aínd que o accidente ocorriu pola tarde, por unha saída de vía, o vehículo non foi localizado ata as dez da noite.

E outro home morreu ó envorcar o tractor que conducía en Cualedro.



O tempo.

Continuaremos na influencia das altas presións ata a noite cando se prevé a chegada dunha fronte que traerá de novo chuvias