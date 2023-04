14:56

Antes de que remate este ano, a Xunta agarda ter xa as competencias sobre o litoral. O anteproxecto de lei inicia agora o seu trámite parlamentario. Os socialistas adiantan que a van apoiar.

O paro subiu no primeiro trimestre, pero menos que do que o fixo en anos anteriores.

E, un roubo chamativo, o dos catro motores da narcolancha que fora abandonada en Muxía en marzo.

O tempo. Perdemos a influencia do anticiclón e prevense chuvias na provincia da Coruña