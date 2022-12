14:54

En Cerdedo, nuns minutos empezarán os traballos pra intentar sacar do río Lérez o autobús accidentado o sábado. Os operarios estiveron cortando ás árbores para que non haxa obstáculos no seu izado.

Agora o primero será facer as probas de carga pra ubicar a grúa. Porque o seu peso hai que unir o do autobús e a presión que fai a auga no fondo do río, aínda que o nivel xa baixou despois de dous días sen chover.

Agora lles contamos os detalles desde Pontevedra e tamén imos recoller a preocupación polo impacto que pode ter nos bancos marisqueiros a chegada de grandes cantidades de auga doce.

O tempo.

Este martes continuaremos con predominio das altas presións... as temperaturas mínimas lixeiramente máis baixas.