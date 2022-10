14:59

Unha investigación determinará as causas da caída da parede que matou a un alumnos do instituto ourensán do barrio do vinteún. As clases van continuar pero un equipo de especialistas desprazarase o centro para dar apoio psicolóxico ós rapaces.

No xuizo do Alvia... hoxe está citado o xefe de maquinistas de Ourense que antes do descarrilamento xa alertara da perigosidade da curva da Grandeira.

E saiban que hoxe se fai unha proba en catro concellos ourensán dun sistema de alertas ante unha posible emerxencia ou catástrofe