14:59

Non hai volta atrás no veto a pesca de fondo. O comisario de pesca mantívose firme na decisión de aplica-la norma sen atender os argumentos do ministro español, Luis Planas, que mostrou o seu desacordo coa forma e o fondo da decisión. O lituano Virginijus Sinkevicios só se mostrou aberto a revisar a orde en novembro a luz de novos informes científicos.

E hoxe o foco estará no Parlamento: o presidente da Xunta espón as liñas estratéxicas dos orzamentos de 2023... terá que escoitar as críticas da oposición pola rebaixa no imposto do patrimonio.

Accidente laboral en Lugo na montase das barracas do San Froilán. O falecido é un veciño de Padrón, de 35 anos, que caeu dunha escada