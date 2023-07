14:57

Dez meses despois do inicio o xuizo do Alvia chega o seu fin. Os últimos en intervir serán os avogados dous dous acusados e logo a presidenta do tribunal ofreceralles ós dous acusados, Andrés Cortabitarte e Francisco José Garzón, un último turno de palabra. A vista remata cunha modificación sustancial, a decisión do fiscal de exculpar ó exdirector de seguridade na circulación de Adif.

Nos próximos minutos contarémoslles tamén os últimos datos da potente explosión de ordes e o pouco que se sabe da morte dun madeirista de Ourol no concello coruñés de Mañón.