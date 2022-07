14:54

Os problemas de abastecemento de auga van a máis e o problema é que aínda estamos en xullo, aínda quedan dúas terceiras partes do verán por diante. Xa son varios os concellos que iniciaron restriccións.

A Xunta convocou ós concellos da conca do Lérez a unha reunión pola tarde para adoptar medidas que permitan reduci-lo gasto. Algúns dos municipios que capta auga do río, como Pontevedra, xa emitiron un bando no que limitan o uso da auga da traída.

E, onte declarouse un novo incendio... foi no Saviñao, pero quedou estabilizado ó poucas horas despois do inicio.

O tempo no cambia... segue dominando o anticiclón