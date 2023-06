14:55

Novas queixas pola falta de médicos en urxencias. O sindicato Omega pide unha reunión co presidente da Xunta pra abordar estas carencias. Mentres, Sanidade rexita as críticas polo peche de camas no verán: asegura que os medios se axustan ó descenso da demanda.

Por certo, Galicia será a referencia que tome o Ministerio de Sanidade pra implantar en toda España a xenómica como especialidade médica. Podería ser unha realidade en 2025.

E, aínda relacionado coa sanidade: os traballadores das ambulancias convocan para xullo seis xornadas de folga. Critica o exceso de carga de traballo.

As estradas deixannos un accidente mortal en Ordes. O conductor dunha furgoneta faleceu onte á tarde tras unha saída de vía.

O tempo. Seguimos baixo a influencia das altas presións. Hoxe as temperaturas van subir algo.