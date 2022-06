15:00

Como en marzo, o sector do transporte ameaza cun novo paro... e coma daquela faino dividido. A pltaforma do transporte votou en Galicia a favor da folga... pero non houbo o mesmo pronunciamento en tóda-las comunidades. Ademais as asociacións maioritarias mostráronse encontra da protesta.... que tamén baralla o sector pesqueiro.

Son dous dos sectores que consideran insuficientes as medidas aprobadas este sábado polo Goberno e que tampouco reciben o apoio unánime dos partidos políticos galegos.

