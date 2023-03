14:55



Bo día...suspendida a reunión prevista pra hoxe da presidenta da Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, co presidente da Xunta, por motivos de axenda. Alfonso Rueda tiña previsto abordar na xuntanza asuntos coma os fondos europeos, a conexión ferroviaria do noroeste e a situación da pesca.

Por outra banda, as confrarías galegas presentarán un recurso xurídico contra a consellería do mar pola apertura de zonas de extracción de mexilla que foran consideradas en 2021 santuarios do percebe. E hoxe, os letrados da administración de xustiza votarán en asemblea a súa proposta pra avanzar no principio de acordo co ministerio que podería poñer fin á folga iniciada polos letrados o pasado mes de xaneiro.