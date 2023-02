14:57

Tras tres meses presa en Irán, Ana Beneira foi liberada e hoxe está previsto que estea de volta na Coruña. A familia demanda espacio e intimidade para a atender a chegada da moza.

E, este luns, a atención está tamén na audiencia provincial de Lugo... coa constitución dun novo xurado... vaise repetir o xuizo a Ana Sandamil.. a condena a prisión permanente revisable foi anulada ó non estar ben argumentado o veredicto.

Deportes... cara e cruz.. triunfo do Celta e derrota do Lugo, que xa queda a 11 puntos dos postos que evitan o descenso de categoría

Pero do que máis se fala esta mañá e do frío...