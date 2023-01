14:53

Tras tres horas de reunión do conselleiro de Sanidade cos alcaldes da área de Pontevedra non cambio nada na percepción que uns e outros teñen da situación da atención primaria. O representantes do PSOE e do BNG sairon decepcionados... os do PP recoñecen carencias pero tamén o labor da consellaría.

E este venres cita en Santiago en defenda do corredor ferroviario atántico: os presidentes de Galicia, Asturias e Castela e León teñen previsto asinar unha declaracion conxunta.

O tempo. xornada de transición cara á recuperación da influencia anticiclónica. Aínda se vai producir algún chuvasco no terzo norte. Ademais a conta de neve continúa nos 800. As que non varían son as temperaturas.