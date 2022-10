14:50

Os familiares dos mariñeiros que morreron no naufraxio do Villa de Pitanxo conseguiron a unanimidade dos grupos na eurocámara en apoio ás súas demandas. A Xefa de seguridade no mar anunciou que España contrarará os medios para realizar unha prospección ó barco afundido en Terranova, pero xa haberá que deixar pasar o inverno.

No xuizo do Alvia, hoxe declara o interventor, despois de que os policías aseguraran que por dúas veces negou que mantivera unha conversa telefónica previa ó accidente co maqinista.

As estradas deixannos outra víctima mortal. Un veciño de Monterrei, en Ourense, faleceu ó perder o control do coche e caer desde unha pista forestal a autovía A-52.

O tempo.

Continúa a influencia da borrasca e o vento do sur. As temperaturas aínda poden subir algún grao.