14:59

O presidente da Xunta asistirá este mediodía en Madrid ó debate de investidura do popular Alberto Núñez Feijóo. Faino entre críticas da oposición no Parlamento galego. PSdeG e BNG acusan a Alfonso Rueda de actuar, din, como 'palmeiro' de Feijóo e de arrastrarse ante as directrices do PP de Madrid. Nas filas populares argumenta que só amosa o seu apoio a quen foi líder da Xunta 13 anos.

O Goberno en funcións leva á Xunta ante o Tribunal Constitucional por unha suposta invasión das competencias de xestión do litoral. A lei autonómica limita a 15 anos o prazo para actuar contra as construcións ilegais nas zonas costeiras protexidas. Reduce así o período de actuación establecido na lei de costas do Estado.

Así o anunciou a portavoz do executivo tras a celebración do Consello de Ministros, que tamén deixa a data de repetición das eleccións municipais en Castro Caldelas: o 26 de novembro