14:57

Os medios de extinción seguen a loitar contra as lapas. Arde de novo a Serra do Xurés. Desta volta, no concello de Lobeira, onde van xa 410 hectáreas arrasadas.

A loita contra os lumes, que continúa en Galicia mentres o Congreso vén de aprobar o decreto lei fronte ós incendios. Unha norma que prohíbe usar maquinaria nas zonas de alto risco e que obriga ás autonomías a presentar os seus plans anuais de prevención antes de novembro.

En canto ó tempo, os concellos seguen con preocupación a evolución da seca, pero de momento son poucas as novas medidas preventivas.