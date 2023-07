14:55

Alberto Núñez Feijóo, aínda que xa non ten ningún cargo en Galicia, levouse o protagonismo nos actos da ofrenda en Santiago. Tódo-los focos estiveron pendentes del e logo ante os medios insistiu en que, pese as negativas que recibiu, non renuncia a buscar apoios para formar goberno.

BNG e PSdeG miran xa ás eleccións autonómicas e destacan que en Galicia se desmostrou este domingo que hai unha maioría progresista.

E hoxe penúltima xornada do xuizo do alvia,,,xusto un día despois de que a plataforma de víctimas realizara un acto no xardín do recordo, no pazo de Faramello, en Rois.

Deportes..Fran Canal planta o Celta... cando xa estaba todo pechado para que asumise a direccion xeral do clube, decide continuar no Osasuna.

Galicia queda hoxe baixo a influencia das altas presións. E as temperaturas máximas volveu subir.