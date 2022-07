14:58

Controlados ou estabilizados tódo-los incendios. A vintena de lumes que se iniciaron a mediados de mes deixan un panorama desolador nas comarcas do Courel, Valdeorras ou no concello de Vilariño de Conso. Só nestes días ardeu o triplo da superficie que Medio Rural fixaba como obxectivo para todo o ano. O satélite Copérnicus estima que arderon case 37 mil hectáreas.

Precisamente os incendios estiveron este 25 de xullo presentes na ofrenda e na manifestación do BNG.