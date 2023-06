13:09

Francisco Conde evita falar das súas aspiracións se Núñez Feijóo suma unha maioría pra formar goberno...sinala que agora o seu compromiso é traballar de forma directa co candidato do PP. En Radio Nacional si lle pediu o seu rival político, o socialista Besteiro, que aclare se vai continuar no Congreso se resulta elexido.

Sobre as eleccións, Ana Pontón pide un debate ós outros líderes autonómicos pra abordar as propostas para as eleccións xerais. de momento sen resposta positiva á súa demanda.

O tempo. Hoxe seguiremos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. As tempeaturas baixan algún grao.