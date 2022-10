14:58

Hoxe reanúdase o xuizo polo accidente do Alvia... farao coa declaración de varios axentes da policía que interviron tra-lo descarrilamento.

En Vigo, hoxe pasará a disposición xudicial o home que matou unha veciña, aínda se investiga o móvil da acción.

E escoitaremos as reaccións a elección da Coruña como a cidade que Galicia vai presentar como candidata a albergar a sede da Axencia de intelixencia artificial.

As estradas deixannos unha nova víctima mortal. Un home de 29 anos faleceu nun accidente no concello coruñés da Baña.

Deportes. O celta rescata un punto nos últimos minutos contra o Xetafe e mantense un punto por riba dos que marcan o descenso