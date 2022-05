14:57

Pechouse a fase de cambios iniciados coa elección de Núñez Feijóo como presidente do Partido Popular. Feijóo puxo fin a 16 anos cun escano no Parlamento galego e hoxe recollerá a acta de senador que lle permitirá un cara a cara mensual co presidente Sánchez. E hoxe, Alfonso Rueda xa se someterá á primeira sesion de control no Parlamento.

Estaremos tamén en Vigo coa Navalia aberta. Precisamente tra-la inauguración, que presidiu o Rei, do Filipe mantivo un pequeno econtro con dous representantes do mariñeiros falecidos no naufraxio do Pitanxo.

O tempo: Recuperamos a influencia do anticiclón e a partir de hoxe van ir subiendo as temperaturas