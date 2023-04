14:57

Cada vez desde máis ámbitos da sanidade se pón en dúbida de que a atencion que reciben os pacientes vaia mellorar co acordo que permitiu a folga de médicos. A plataforma Sos sanidade pública considera que se limita a mellorar o salario dos facultativos. un grupo de médicos e residentes insisten en que o problema son as axendas e reclaman un máximo de 30 pacientes diarios e un mínimo de quince minutos por consulta.

Pasou a súa primeira noite no cárcere o presunto parricida de Muros; e, en Vigo a policía investiga unha empresa de axuda a domicili pola suposta situación irregular das súas traballadoras, a maioría estranxeiras