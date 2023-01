14:57

Protgonismo para o sector eólico. O goberno logrou que o Congreso convalidase o decreto anticrisis que exime da avaliación ambiental ós proxectos que non est´n en zonas protexidas. Mentres a Xunta no límite do prazo autorizou 77 parques que en dous anos teñen que estar instlados para non perder o dereito de conexión.

No xuizo do Alvia... loita para evitar responsabilidades entre Renfe e Adif... E hoxe concretarase en Pontevedra a devolución a Polonia de dous cadros expoliados polos nazis