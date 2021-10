14:57

As prórrogas concedidas a Audasa para seguir cobrando peaxe na AP-9 son ilegais, segundo a Unión Europea. Agora o gobero español ten dous meses para alegar. Europa considera que unha prórroga dun contrato é como unha nova concesión e polo tanto debe facerse un concurso. A resolución é froito da denuncia de En Colectivo.

Accidente do Alvia... reabrese a comision de investigación de investigación.

E, máis problemas para Alu Ibérica O Administrador Xudicial das plantas na Coruña e Avilés solicita o preconcurso de acredores.

Deportes segundo triunfo do Breogan agora en Burgos. hoxe xoga o Obradoiro. O ensino terá que remontar un punto pra acceder a eurocap.

O tempo. Hai aviso amarelo por tormentas