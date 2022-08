14:56

Galicia preparase para que a seca se prolongue. Esta mañá todos os concellos da conca do Tambre, Santiago incluido, reunese con Augas de Galicia para buscar solucións coordenadas ante a baixada do caudal no río. Son algunhas das medidas que se están a implementar ante a falta de auga.

Mentras, o goberno xa aprobou as axudas para os concellos afectados polos grandes incendios ou aqueles que chegaran a núcleos de poboación. Finalmente hai 20 incendios galegos incluidos.

No tempo, esta tarde poden caer treboadas con chuvia e saraiba no interior de Lugo e Ourense.