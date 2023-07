14:59

O empuxe do Partido Popular en Galicia foi insuficiente para que o seu expresidente, Núñez Feijóo, lograra a maioría que buscaba para poder formar Goberno. O PP galego subiu 3 escanos os mesmos que perde o PSdeG que so conseguiu manter a mesma representación na provincia de Pontevedra.

Sumar e BNG repiten os resultados de ha catro anos.

Agora se non hai repetición electoral, as seguintes será as autonómicas.

Pero hoxe e 24 de xullo... xusto hai dez anos o descarrilamento dun Alvia deixou 80 mortos na curba de Angrois. Hoxe víctimas e familiares vanos lembrar