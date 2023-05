02:28:50

Novo capítulo nas presuntas irregularidades cometidas polo alcalde de Ourense. Agora trascendeu que Jácome adxudicou a derruba das instalacións do antigo matadoiro á oferta máis cara e gabouse de ter conseguido unha comision de 100 mil euros. O PP di agora que a situación é de emerxencia e pide un pleno extraordinario.

Deportes. O Celta suma un punto ante o Girona que non certifica a súa permanencia. O Obradoiro despide con triunfo a tempada no Sar.

O tempo. hoxe con temperaturas máximas algo máis altas no interior. Continúa o risco de treboadas, sobre todo na provincia de Ourense.