14:48

Dúas citas hoxe nos xulgados. Este luns cóntase que pase a disposicion xudicial o presunto homicida de Muros; e, en Madrid comeza o xuizo contra os dous acusados da morte do exconselleiro delegado de Barreras.

A semana comeza cunha folga en Hiperxel e este domingo deixanos unha nova manifestación pra esixir unha planificación no desenvolventmento do sector eólico.

Deportes. Tras unha década en segunda división, o Lugo consuma o descenso mataemático á primeira federación. En baloncesto, derrotas de Obradoiro e Breogán