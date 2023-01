14:54

Entre Foz e Burela rematou a evacuación da aug que provocou unha fochanca e un corte da nacional 642... que agora funciona cun so carril. De momento, non hai data para a reapertura totala da estrada.

En Santiago, reanúdase o xuizo de Alvia e hoxe escoitaremos ó conselleiro de Sanidade que comparece no Parlamento pra dar conta dos programas de prevención, pero que terá que escoitar as críticas da oposición pola situación da atención primaria